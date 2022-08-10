Eskişehir haberi... Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı Eskişehir gelişmesine göre Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Eskişehirspor, fiziksel ısınma çalışmalarının ardından aktivasyon ve rejenerasyon idmanları ile tamamladı. Yeni sezon çalışmalarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdüren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Kırmızı Şimşekli oyuncular, fiziksel ısınmanın ardından aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları yaptılar. Takım içerisinde az süre alan oyuncular ise antrenmanlarını, tamamlama çalışmaları ile gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehirspor Cüneyt Biçer Spor Haberler

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