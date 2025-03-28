Eskişehir'de Midi Kızlar Voleybol final etabı sona erdi

Eskişehir'de, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Final Etabı müsabakaları tamamlandı.

Final maçlarının ardından sıralama belli oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullanarak öğrencilerin başarılarını tebrik etti. Müsabakalar, çekişmeli maçlara sahne oldu. - ESKİŞEHİR