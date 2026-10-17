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Eskişehir'de kros il seçmeleri genç sporcuların mücadelesine sahne oldu

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Eskişehir'de kros il seçmeleri genç sporcuların mücadelesine sahne oldu
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Eskişehir'in Sazova Kültür Parkı'nda Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçme Yarışmaları düzenlendi. Atletizme gönül veren genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda yetkililer, tüm sporculara başarılar dileyerek yeni başarılar temennisinde bulundu.

Sazova Kültür Parkı'nda düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçme Yarışmaları'nda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Eskişehir'in Sazova Kültür Parkı'nda Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçme Yarışmaları gerçekleştirildi. Atletizme gönül veren genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda büyük heyecan yaşandı.

Organizasyon yetkilileri, yarışmalara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, gençlerin atletizm yolculuklarında yeni başarılara imza atmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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