Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası Sonuçlandı
Eskişehir'de gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nın ardından kazananlar belli oldu. Turnuvada sporcular centilmence yarıştı.
Eskişehir'de rekabet dolu 2 günün ardından 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.
14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası, Stadyum Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi. Zeka, strateji ve rekabet dolu 2 günün ardından kazananlar belli oldu. Turnuvayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, tüm sporcuların centilmence yarıştığını ve katılımcıları tebrik ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR