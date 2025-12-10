"Eskiden bende boksördüm" diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı
Sosyal medyada viral olan bir videoda, yaşlı bir adamın genç bir sporcuya boks dersi verdiği görülüyor. Yaşlı adamın, genç sporcunun alaycı tutumuna rağmen ringdeki becerisini sergileyişi milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı. Genç, peş peşe gelen sert yumruklar karşısında yere yığıldı.
- Bir genç, 'Eskiden ben de boksördüm' diyen yaşlı bir adamla dalga geçtikten sonra ringde onunla dövüştü.
- Yaşlı adam, ringde genç rakibine hızlı yumruklarla art arda darbeler indirdi.
- Sosyal medyada viral olan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı ve seyirciler yaşlı boksörün performansı ile gencin kibri konusunda ikiye bölündü.
Sosyal medyada viral olan görüntülerde, yaşlı bir adamla dalga geçen genç, ringde karşı karşıya geldikten sonra neye uğradığını şaşırdı.
ALAY EDEREK BAŞLADI, CİDDİYETİ GEÇ FARK ETTİ
Olay bir spor salonunda yaşandı. Videoda genç bir sporcu, antrenman sırasında yanına gelen yaşlı adamın "Eskiden ben de boksördüm" sözlerini duyunca gülmeye başlıyor. İhtiyarı hafife alan genç, onunla şakalaşarak iddialarını küçümsüyor.
RİNGE ÇIKINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ
Yaşlı adamın daveti üzerine ikili ringe çıkıyor. Başta durumu ciddiye almayan genç, karşısındaki adamın beklenmedik derecede hızlı yumruklarıyla adeta şaşkına dönüyor. Yaşlı boksör, genç rakibine art arda darbeler indirirken genç kaçmakta bile zorlanıyor.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Görüntüler yayıldıktan sonra milyonlarca izlenmeye ulaştı. Seyredenler ikiye bölündü; bir kesim yaşlı boksörün performansına hayran kalırken, diğer kesim gencin kibri nedeniyle "hak ettiğini" savundu.