'Eskiden bende boksördüm' diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, yaşlı bir adamla dalga geçen genç, ringde karşı karşıya geldikten sonra neye uğradığını şaşırdı.

ALAY EDEREK BAŞLADI, CİDDİYETİ GEÇ FARK ETTİ

Olay bir spor salonunda yaşandı. Videoda genç bir sporcu, antrenman sırasında yanına gelen yaşlı adamın "Eskiden ben de boksördüm" sözlerini duyunca gülmeye başlıyor. İhtiyarı hafife alan genç, onunla şakalaşarak iddialarını küçümsüyor.

RİNGE ÇIKINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yaşlı adamın daveti üzerine ikili ringe çıkıyor. Başta durumu ciddiye almayan genç, karşısındaki adamın beklenmedik derecede hızlı yumruklarıyla adeta şaşkına dönüyor. Yaşlı boksör, genç rakibine art arda darbeler indirirken genç kaçmakta bile zorlanıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler yayıldıktan sonra milyonlarca izlenmeye ulaştı. Seyredenler ikiye bölündü; bir kesim yaşlı boksörün performansına hayran kalırken, diğer kesim gencin kibri nedeniyle "hak ettiğini" savundu.