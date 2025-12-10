Haberler

"Eskiden bende boksördüm" diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı

'Eskiden bende boksördüm' diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
'Eskiden bende boksördüm' diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada viral olan bir videoda, yaşlı bir adamın genç bir sporcuya boks dersi verdiği görülüyor. Yaşlı adamın, genç sporcunun alaycı tutumuna rağmen ringdeki becerisini sergileyişi milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı. Genç, peş peşe gelen sert yumruklar karşısında yere yığıldı.

  • Bir genç, 'Eskiden ben de boksördüm' diyen yaşlı bir adamla dalga geçtikten sonra ringde onunla dövüştü.
  • Yaşlı adam, ringde genç rakibine hızlı yumruklarla art arda darbeler indirdi.
  • Sosyal medyada viral olan görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı ve seyirciler yaşlı boksörün performansı ile gencin kibri konusunda ikiye bölündü.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, yaşlı bir adamla dalga geçen genç, ringde karşı karşıya geldikten sonra neye uğradığını şaşırdı.

ALAY EDEREK BAŞLADI, CİDDİYETİ GEÇ FARK ETTİ

Olay bir spor salonunda yaşandı. Videoda genç bir sporcu, antrenman sırasında yanına gelen yaşlı adamın "Eskiden ben de boksördüm" sözlerini duyunca gülmeye başlıyor. İhtiyarı hafife alan genç, onunla şakalaşarak iddialarını küçümsüyor.

RİNGE ÇIKINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yaşlı adamın daveti üzerine ikili ringe çıkıyor. Başta durumu ciddiye almayan genç, karşısındaki adamın beklenmedik derecede hızlı yumruklarıyla adeta şaşkına dönüyor. Yaşlı boksör, genç rakibine art arda darbeler indirirken genç kaçmakta bile zorlanıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler yayıldıktan sonra milyonlarca izlenmeye ulaştı. Seyredenler ikiye bölündü; bir kesim yaşlı boksörün performansına hayran kalırken, diğer kesim gencin kibri nedeniyle "hak ettiğini" savundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Ergen:

Haber yapmak için çok zorlandınız mı? 15 yıllık video bu neredeyse.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

eline sağlık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli :

Sağ gösterip sol vuran liderleri örnek almış.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

Dayı kimseyi küçük görme deyip uyandırdı ibret olsun herkese kimseyi küçük görmeyin ummadığınız taş baş yarabilir kibir iyi degil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
title