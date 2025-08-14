Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, Grekoromen güreşin duayenlerinden biri olarak vefat etti. TGF baş sağlığı diledi.

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki

Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.