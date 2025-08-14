Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Hayatını Kaybetti

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.