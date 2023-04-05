Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futboluna bomba gibi düşen "VAR" itirafı! Derbideki konuşmayı ifşa etti

Bu sezon verdiği kararlarla özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çeken VAR hakemi Hakan Ceylan için eski hakem Fırat Aydınus bomba bir açıklama yaptı. Aydınus, geçen sezon 2-2 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların aleyhine çaldığı penaltının doğru karar olmadığını ve VAR hakemi Hakan Ceylan nedeniyle yanlış karar verdiğini söyledi.

Eski hakem Fırat Aydınus, VAR hakemi Hakan Ceylan ile ilgili anlattığı anısıyla büyük ses getirdi. Aydınus, geçen sezon oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Ceylan yüzünden yanlış karar verdiğini ifade etti.

"BANA, 'ATTIRABİLİRSİN' DEDİ"

Larin'in topu elle oynadığı gerekçesiyle çaldığı penaltıyı ve sonrasını anlatan Aydınus, "Bu maçın geçen senekini ben yönettim. Larin elle oynadı diye penaltı verdim. Benim açımdan sanki kolunu ileri çıkarmışta topu durdurmuş gibi gördüm. VAR hakemi Hakan Ceylan'a, "Bak ben böyle gördüm. Diğer açılardan nasıl gözüktüğünü görmüyorum, çok itiraz var. Diğer açılarını görmek lazım." dedim. "Baktı, baktı bana 'Attırabilirsin' dedi." ifadelerini kullandı.

"SEN BU PENALTIYI BANA NASIL ATTIRIRSIN"

Aydınus daha sonra kararının yanlış olduğunu gördüğünü belirtirken, "Bir geldim seminerde, 'Ya Hakan bu açılardan izleyip beni nasıl çağırmazsın' diyorum. Benim açımdan izlediğinde 'Bu ne' diyorum, 'Penaltı' diyor. '3 tane daha açı var. Onları benim görebilme şansım var mı?' diyorum. 'Yok' diyor. 'Senin görebilme şansın vardı, gördün. Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın' diyorum." şeklinde konuştu. Aydınus ayrıca, "Benim bugünkü aklım olsa 'Hakan attır diyor ya!' 'Ben gideceğim kardeşim bakacağım diğer açılara da derdim.' dedi.

Aydınus'un penaltıya hükmettiği pozisyon