Sofiane Feghouli, Süper Lig'de kaldı! İşte resmen imzayı attığı yeni takımı

Fatih Karagümrük, Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra boşta olan 32 yaşındaki futbolcunun mukavelesi önümüzdeki transfer döneminden sonra geçerli olacak.

Son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

32 yaşındaki Cezayirli futbolcu, kariyerinde 2 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Afrika Kupası şampiyonlukları yaşadı. Feghouli, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek.