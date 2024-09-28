Üye Girişi
Haberler

Eski Futbolcu Oscar Cordoba'dan Beşiktaş'a Ziyaret

Eski Futbolcu Oscar Cordoba'dan Beşiktaş'a Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın 2002-2006 yılları arasında formasını giyen Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, kulübü ziyaret etti. 100. yıl dönümünde kızı Vanessa ile birlikte Beşiktaş JK Müzesi'ni gezen Cordoba, anılarını paylaştı.

Eski futbolcu Oscar Corboba'dan Beşiktaş'a ziyaret

İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ın 2002-2006 yılları arasında formasını giyen, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, siyah-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Beşiktaş'ın 100'üncü yıl dönümünde Süper Lig ve 2006 yılında kazandığı Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Cordoba, Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen kızı Vanessa Cordoba ile beraber siyah-beyazlılara ziyarette bulundu.

İlk olarak Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden Cordoba, burada Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök'ten kulüp tarihi hakkında bilgiler aldı. Forma giydiği döneme ait kupa ve objeleri de inceleyen ve kızı Vanessa'ya anılarını aktaran Cordoba, ardından Tüpraş Stadyumu'nu gezdi.

Kolombiyalı eski kaleci, ziyaretin sonunda kulüp çalışanları ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Oscar Cordoba Beşiktaş Futbol Yaşam Spor

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });