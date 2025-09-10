Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Brezilya ekibi Internacional, Enner Valencia'nın sözleşmesini feshetmek için Brezilya Futbol Federasyonu'na başvurdu. Valencia, Meksika ekibi Pachuca ile anlaşmaya vardı.

Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA'DAN AYRILIYOR

35 yaşındaki Valencia Brezilya Ligi ekibi Internacional'den ayrılıyor. Internacional Brezilya Futbol Konfederasyonu'na bir başvuru yaparak Valencia'nın sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

YENİ DURAĞI MEKSİKA

Öte yandan deneyimli oyuncunun yeni durağı da belli oldu. Ekvadorlu yıldızı Meksika Ligi takımlarından Pachuca ile anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi.

INTERNACIONAL PERFORMANSI

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Internacional'e transfer olan Enner Valencia, bu kulüpte çıktığı 100 maçta 31 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

