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Eski Fenerbahçeli apar topar hastaneye kaldırıldı! Kariyeri tehlikede

Eski Fenerbahçeli apar topar hastaneye kaldırıldı! Kariyeri tehlikede
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, göğüs ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Şu an Sao Paulo FC'de oynayan 37 yaşındaki oyuncunun akciğer tromboembolisi yaşadığı belirtildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle futbol kariyerinin sonu olabileceği ifade edildi.

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ünlü futbolcu Luiz Gustavo hastaneye kaldırıldı. Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, şu anda da Brezilya ekiplerinden Sao Paulo FC'de forma giyen Gustavo'nun akciğer tromboembolisi yaşadığı bildirildi.

GÖZETİM ALTINDA KALACAK

Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Brezilyalı yıldızın antrenmana geldiği zaman ciddi göğüs ağrıları çektiği ardından hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün boyunca orada gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

Geçirdiği ciddi rahatsızlık sonrası uzmanlar, bu durumun, futbolcunun yaşı da göz önüne alındığında kariyerinin sonu anlamına gelebileceğini söyledi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

37 yaşındaki futbolcunun kulübü Sao Paulo'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Göğüs bölgesinde ağrı şikayetinde bulunan Gustavo, sağlık ekibinin kontrolleri sonucunda hemen Albert Einstein Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan görüntüleme testlerinde, pulmoner tromboemboli (akciğer embolisi) tespiti yapıldı. Oyuncu, gözlem altında olması ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı."

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

bu haber mi bize ne aldı çuval dolar ı gittii. bizee ne. bu haberi kim nasıl haber yazarr. millet ile alay etmeye devammm

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