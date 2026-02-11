Haberler

Eski dostlar düşman oldu! Benzema'dan Ronaldo'yu delirten mesaj

Eski dostlar düşman oldu! Benzema'dan Ronaldo'yu delirten mesaj
Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın, Cristiano Ronaldo'ya "Daha yüksek maaş ve şampiyonluk yolundayım" mesajı attığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'da ara transfer döneminin son gününde Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema ile Cristiano Ronaldo arasında yaşandığı öne sürülen mesajlaşma gündem oldu.

RONALDO TRANSFERE KARŞI ÇIKTI İDDİASI

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Al Hilal'e Al Nassr'dan daha fazla destek verildiğini savunarak Benzema'nın transferine karşı çıktı ve bu hamlenin iptal edilmesini istedi. Ancak Fransız yıldız, Portekizli futbolcuya rağmen Al Hilal'e imza attı.

"DAHA YÜKSEK MAAŞ VE ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIM"

Telegraph'ta yer alan habere göre Karim Benzema, Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'ya, "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu kazanma yolundayım" şeklinde mesaj gönderdi. Söz konusu mesajın Ronaldo'yu kızdırdığı öne sürüldü.

İLK MAÇTA HAT-TRICK

Benzema, Al Hilal formasıyla çıktığı ilk maçta Al Akhdoud karşısında hat-trick yaptı. 6-0 kazanılan mücadelede yıldız futbolcu performansıyla dikkat çekti. Bu sonucun ardından Al Hilal 50 puanla liderliğini sürdürürken, Al Nassr 49 puanla ikinci sırada yer aldı.

