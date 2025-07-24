Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi

Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklama yaparak taraftarlara tepki gösterdi. Eski Beşiktaşlı, paylaşımında "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-2'lik skorla kaybetti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN TARAFTARA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarların futbolculara tepki göstermesine tepki koyan Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''BU TEPKİLERİN KİMSEYE FAYDASI YOK!''

Oğuzhan Özyakup, yaptığı paylaşımda, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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