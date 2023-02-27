Eşi benzeri görülmedi! Farioli, yerine gelen Ersun Yanal'ın imza töreninde masaya oturdu

Alanyaspor'da 33 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi, kariyerinde Fenerbahçe şampiyonluğu olan tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı.

İMZA TÖRENİNDE YER ALDI

Alanyaspor'da Ersun Yanal için imza töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen imza töreninde Francesco Farioli de yer aldı. Ersun Yanal, Alanyaspor kulübüyle 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

"TÜRK FUTBOLU BİR İLKİ YAŞIYOR"

Ersun Yanal basın toplantısında, "Öncelikle ülkemizde meydana gelen doğal afetin 10 ilde yaptığı yıkım hepimizin yüreğini çok acıttı. Belki burada bir ilki yaşıyoruz. Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Bu pozitif gelişmelerin ülke futboluna çok şey katacak katılımlar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor'un Türk futboluna katkılarda bulunduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak Sayın Farioli'nin de Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılı- bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti.Ben tekrar sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir tabloyu, böyle bir ortamı bize yarattı. Futbolun buna çok ihtiyacı vardı. Biz Alanyaspor yolculuğumuza Sayın Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"TÜRK HALKINA YARDIM EDECEĞİZ"

Farioli veda konuşmasında, "Farioli: "Türk futbolundan ayrılıyorum ama Türk insanından ayrılmıyorum. Özellikle bu zor günlerde elimden geldiği kadar Türk halkına yardım edeceğim. Desteğim hep Türk halkıyla olacak. Teşekkürler Türkiye!" ifadelerini kullandı.