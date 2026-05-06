Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine Güray Gündoğdu'yu getirdi
Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yu atadı. Kulüp, eski teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı.
Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan