Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek ligdeki 17. galibiyetini elde etti ve 59 puanla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12. kez mağlup oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 70 Alper Karaman), Mikail Okyar, Amilton (Dk. 85 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Cavare), Faye (Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik), Catakovic (Dk. 70 Kayode)

Boluspor : Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 40 Onur Öztonga), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Dk. 54 Aganspahic-Dk. 68 Harun Alpsoy), Balbudia (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Akanbi, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 46 Amilton, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Jack, Dk. 50 Enes Alıç (Esenler Erokspor), Dk. 90 Onur Öztonga ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

İstanbul ekibi, ligdeki 17. galibiyetini elde ederek 59 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Boluspor ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
