Es-Es taraftarı hava şehidi Emre Mercan'ı unutmadı

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri de 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Bu durumu unutmayan Eskişehirspor taraftarları sahasında oynadığı Karşıyaka karşılaşmasında pankart açtı. Pankartta, "Onlar vatan için yükseldi, biz minnetle eğildik" sözleri ve Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın fotoğrafı da yer aldı. Bu durum stattaki diğer taraftarlardan da övgü topladı. - ESKİŞEHİR