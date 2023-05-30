Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
ES Elazığspor Kaptanı Yiğitcan Erdoğan Futbolu Bıraktı

ES Elazığspor Kaptanı Yiğitcan Erdoğan Futbolu Bıraktı

Spor Haberleri

ES Elazığspor'un emektar kaptanı Yiğitcan Erdoğan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 39 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, son 5 sezonu bordo-beyazlı ekipte geçirdi ve toplamda 420 lig maçında forma giydi.

ES Elazığspor'da, takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Entegre Solar Elazığspor'da, takımın emektar kaptanı Yiğitcan Erdoğan futbolu bırakma kararı aldı. Önceki gün Elazığ'a gelerek, takım yönetimi ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşan Yiğitcan, kramponlarını asarak resmi futbol kariyerini sonlandırdı. Son 5 sezonu bordo-beyazlı ekipte geçiren 39 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu kariyeri boyunca, 246 TFF 1. Lig, 68 TFF 2. Lig ve 106 TFF 3. Lig maçında forma giydi. Toplamda 420 lig maçında forma giyen Yiğitcan, 22 gole imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yiğitcan Erdoğan Elazığspor Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title