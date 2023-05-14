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ES Elazığspor'da Mali Genel Kurul 30 Mayısta

ES Elazığspor'da Mali Genel Kurul 30 Mayısta

Spor Haberleri

ES Elazığspor'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurulun 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ES Elazığspor'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurulun 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grupta iddiasız bir şekilde mücadelesine devam eden Entegre Solar Elazığspor'da Olağan Mali Genel Kurul kararı alındı. Elazığspor yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı ve aldığı karara göre Olağan Mali Genel Kurulun 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan Olağan Mali Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 8 Haziran 2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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