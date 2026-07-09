Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Takım, yarın ilk etap çalışmalarını tamamlayıp 13 Temmuz'da ikinci etaba başlayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı ekip, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde günü çift antrenmanla sonlandırdı.
Sabah saatlerinde geniş alan oyunu, topa sahip olma, ve çift kale maç yapan ekip, akşam idmanında ise tesislerdeki fitness salonunda ağırlık çalışması gerçekleştirdi.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayacak.
Mavi-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.