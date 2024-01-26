Erzurumspor FK, Manisaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yarın karşılaşacağı Manisaspor maçı için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Ligde aldığı 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile puan cetvelinde 20 puanı olan Erzurumspor, Manisaspor'dan 3 puan almayı hedefliyor. Bu arada Erzurumspor'un 3 puanı TFF tarafından silinmişti. Erzurumspor ligde rakip fileleri 18 kez havalandırırken kendi kalesinde 20 gol gördü. Mavi-beyazlı takım geçtiğimiz hafta kendi Bodrum FK karşısında 1-0 galip gelmişti. Hafta içi İstanbul'da hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor bu gün Manisa'ya hareket ediyor. İstanbul'daki kampta Teknik Direktör Hakan Kutlu ve futbolcu Fırat Aymak için sürpriz birer doğum günü kutlaması yapıldı.

Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği Erzurumspor FK - Manisaspor FK maçı 27 Ocak 2024 tarihinde saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. - ERZURUM