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Erzurumspor, Konyaspor Maçına Hazır

Erzurumspor, Konyaspor Maçına Hazır
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Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki son antrenman tamamlandı, sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, maç öncesi son çalışmasını ter idmanıyla gerçekleştirdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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