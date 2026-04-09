Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u Sylla'nın 84. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşu yapılmıştı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
İstanbulspor : Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk. 81 Fahri Kerem Ay), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 74 Abdullah Dijlan Aydın), Vefa Temel (Dk. 74 Muhammed Mert), Cham (Dk. 89 Sambissa), Krstovski (Dk. 81 Mustafa Sol)
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90+4 İlkan Sever), Crociata (Dk. 72 Sylla), Murat Cem Akpınar (Dk. 71 Adem Kabak), Rodriguez (Dk. 89 Fernando), Eren Tozlu (Dk. 89 Mustafa Yumlu)
Gol: Dk. 84 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Vefa Temel, Dk. 61 Cham, Dk. 69 Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor )
Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.