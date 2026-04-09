Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u Sylla'nın 84. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşu yapılmıştı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor : Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk. 81 Fahri Kerem Ay), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 74 Abdullah Dijlan Aydın), Vefa Temel (Dk. 74 Muhammed Mert), Cham (Dk. 89 Sambissa), Krstovski (Dk. 81 Mustafa Sol)

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90+4 İlkan Sever), Crociata (Dk. 72 Sylla), Murat Cem Akpınar (Dk. 71 Adem Kabak), Rodriguez (Dk. 89 Fernando), Eren Tozlu (Dk. 89 Mustafa Yumlu)

Gol: Dk. 84 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Vefa Temel, Dk. 61 Cham, Dk. 69 Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

