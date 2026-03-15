Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Chaadaev (kendi kalesine), Rodriguez ve Crociata'dan geldi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye (Dk. 85 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 85 Mura Cem Akpınar), Eren Tozlu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 75 Crociata), Benhur Keser (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 58 Fernando)
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ali Yıldız (Dk. 63 Baran Sarka) Cenk Doğan (Dk. 78 Seyit Gazanfer) Ersin Aydemir, Sharif Osman, Chaadaev (Dk. 70 Deniz Aksoy), Danjuma (Dk. 63 Ünal Durmuşhan), Prince (Dk. 70 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz
Goller: Dk. 30 Chaadaev (Kendi kalesine) Dk. 43 Rodriguez, Dk. 90+1 Crociata (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Hakan Çinemre, Dk. 88 Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)
