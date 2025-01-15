Erzurumspor FK'dan İki Genç Oyuncu 1461 Trabzon'a Kiralık Gönderildi
Erzurumspor FK, futbolcuları Cengizhan Bayrak ve Mustafa Fettahoğlu'nu sezon sonuna kadar 1461 Trabzon takımına kiralık olarak gönderdi. Kulüp, oyunculara yeni takımlarında başarılar diledi.
Erzurumspor FK'da iki genç oyuncu 1461 Trabzon takımıma kiralık olarak gönderildi.
Mavi- beyazlı takım tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Cengizhan Bayrak ve Mustafa Fettahoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralık transferleri konusunda 1461 Trabzon FK ile anlaşılmıştır. Her iki futbolcumuza 1461 Trabzon FK forması altında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM