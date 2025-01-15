Erzurumspor FK'dan İki Genç Oyuncu 1461 Trabzon'a Kiralık Gönderildi

Erzurumspor FK'da iki genç oyuncu 1461 Trabzon takımıma kiralık olarak gönderildi.

Mavi- beyazlı takım tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Cengizhan Bayrak ve Mustafa Fettahoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralık transferleri konusunda 1461 Trabzon FK ile anlaşılmıştır. Her iki futbolcumuza 1461 Trabzon FK forması altında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM