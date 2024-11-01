Üye Girişi
Haberler

Erzurumspor FK, Amedspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Erzurumspor FK, Amedspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Amedspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligdeki 10 karşılaşmada 6 galibiyet alarak ilk sırada bulunan takım, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Ayrıca, antrenman öncesi genç yetenek Ömer Arda Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde ilk sırada bulunan Erzurumspor FK, hafta sonu oynanacak Amedspor hazırlıkları sürüyor. 3 Kasım 2024 tarihinde oynanacak olan Erzurumspor FK-Amedspor maçını Çağday Altay yönetecek. Pazar günü saat 14.00'daki karşılaşmaya mavi-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu arada Erzurumspor FK antrenman öncesi genç yetenek Ömer Arda Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı! Yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.