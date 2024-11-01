Erzurumspor FK, Amedspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Erzurumspor FK, Amedspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligdeki 10 karşılaşmada 6 galibiyet alarak ilk sırada bulunan takım, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Ayrıca, antrenman öncesi genç yetenek Ömer Arda Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı.
Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Ligde oynadığı 10 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde ilk sırada bulunan Erzurumspor FK, hafta sonu oynanacak Amedspor hazırlıkları sürüyor. 3 Kasım 2024 tarihinde oynanacak olan Erzurumspor FK-Amedspor maçını Çağday Altay yönetecek. Pazar günü saat 14.00'daki karşılaşmaya mavi-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.
Bu arada Erzurumspor FK antrenman öncesi genç yetenek Ömer Arda Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı - ERZURUM