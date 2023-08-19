Erzurumspor, Bodrumspor ile karşılaşacak

Erzurumspor, ligin ikinci haftasında Bodrumspor ile mücadele edecek. Takımda sakatlık dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

1. Ligin ikinci haftasında Erzurumspor, bugün saat 17: 00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor ile mücadele edecek. Erzurumspor ligin ilk maçında, Giresun'da karşı karşıya geldiği Bandırmaspor ile berabere kalmıştı. Hakan Kutlu'nun bu günkü maça Bandırmaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü ilk on birle çıkması bekleniyor. Mavi-beyazlı takımda sakatlıktan yeni çıkan Cengizhan Bayrak ile Alican Özfesli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bu arada Erzurumspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Ancak sahada ne zaman müsabaka yapılacağı henüz açıklanmadı. - ERZURUM