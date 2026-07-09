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Ahmet Dal: "Türk futboluna renk katmaya geliyoruz"

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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, hedeflerinin ilk sezon ligde kalmak olduğunu söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'de ortaya koyacakları mücadeleyle Türk futboluna renk katacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikstür çekiminin Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Dal, "Türk futbolunun asırlık çınarları, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden Anadolu takımları, birbirinden değerli futbol kulüpleri önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Aynı şekilde bu 18 takımdan biri de Erzurumspor olacak. 5 yıllık 1. Lig serüveninin ardından Erzurumspor'umuz Süper Lig'de mücadele edecek. Sakatlıksız, kazasız, belasız, daha çok futbolu konuşacağımız, centilmen ve fair-play olgusunun daha fazla konuşulacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Erzurum olarak 5 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz ve gelen bütün misafirlerimizi, bütün takımlarımızı, yöneticilerini, futbolcularını ve taraftarlarını şehrimizde, Dadaş'ın misafirperverliğini göstererek karşılayacağız. Türk futboluna renk katmaya geliyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştirebiliriz. Bu bir ekonomi, bir sürdürülebilirlik gerekiyor. Bir finansal istikrar gerekiyor. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, takımımızın ihtiyacı olan mevkilere doğru oyuncuları katarak bu mücadelede biz de yer almak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz ilk sezon ligde kalmak ve sonraki yıllar için bir hazırlık yapmak. İnşallah Erzurumspor olarak da sezon başındaki hedefimize ulaşırız temennisinde bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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