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Erzurum GSİM ve Milli Eğitim okul sporları katılımını artırmak için toplandı

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Erzurum GSİM ve Milli Eğitim okul sporları katılımını artırmak için toplandı
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Erzurum GSİM ve Milli Eğitim, okul sporlarında katılımı artırmak için Okul Sporları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantıda 160 bin öğrenciden oluşan aile vurgusu yapıldı, Erzurum'un olimpiyat şehri olduğu ve sporda daha fazla sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Okul Sporları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Spor Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Okutucu ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katılımıyla Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmaları yapıldı.

Dönmez: Artık bu tesislerden kahramanlar çıkaracağız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Çocuklarımıza mahcuptuk ama çok şükür yenilediğimiz ve yaptığımız modern tesislerimizle çocuklarımızın huzuruna çıktık. Artık bu tesislerden kahramanlar çıkaracağız" dedi.

Çakmur: Daha fazla güç birliği daha fazla katılım

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, göreve geldikleri günden sonra okul sporlarında müsabaka ve yarışlara katılım konusunda önemli bir ilerleme olduğunu belirterek, "Bundan böyle okul sporlarında Grup müsabakalarında ve Türkiye şampiyonalarında daha fazla Erzurum takımının ve sporcusunun olması için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.

Ekici: Çocuğa ve insana bakış açımız tek kanatlı değil çift kanatlı olacak

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, toplantı da okul sporları konusunda beden eğitimi öğretmenlerine önemli mesajlar vererek, "Çocuğa ve insana bakış açımız tek kanatlı değil çift kanatlı olacak. Çocuğun Beceri setlerine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bunun için daha fazla çalışacağız. Spor da bu anlamda çok önemli. Ortalama 160 bin öğrenci ile biz çok büyük bir aileyiz. Öğrencimizin kendini ifade etme kapasitesini yükselteceğiz. Okul sporlarında ilerlemenizi var. Ama Erzurum dendiğinde biraz daha fazla düşünmeliyiz. Burası olimpiyat şehri, buz salonlarının zenginliği bizleri Spor konusunda daha fazla başarı için sorumlu kılıyor. Biz milli eğitim tarafı olarak, Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne daha fazla talepte bulunmak için yarışalım" şeklinde konuştu.

Toplantıda Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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