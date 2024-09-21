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Erzurum'da Cirit Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oluyor

Erzurum'da Cirit Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oluyor
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Erzurum'da asırlardır süregelen cirit müsabakaları, kıran kırana geçen maçlarla heyecan dolu anlar yaşatıyor. Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü arasında yapılan dostluk maçında yaşanan anlar izleyenleri korkutsa da, sporcuların ve atların yaralanmadan kurtulması sevindirdi.

Erzurum'da asırlardan bu yana devam eden cirit müsabakaları zaman zaman yürekleri ağızlara getiren anlara sahne oluyor.

Erzurum'da özellikle hafta sonları meraklıları tarafından heyecanla beklenen ve izlenen cirit maçlarında zaman zaman yürekleri ağza getiren görüntüler de ortaya çıkıyor. Ata sporu ciritin en yaygın oynandığı ve asırlardan beridir devam ettirildiği şehirlerin başında gelen Erzurum'da kıran kırana geçen maçlar yaşanıyor. Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçında da zaman zaman sporcuların ve atların zor anları izleyenleri korkuttu. Yaşanan küçük kazalarda sporculara ve atlarda yaralanmama olmaması ise sevindirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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