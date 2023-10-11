Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası kapsamında sporcuları ağırladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası çerçevesinde sporcuları makamında konuk etti. Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgilerin verildiği ziyarette Vali Aydoğdu, sporculara başarılar diledi ve hediye takdim etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası çerçevesinde sporcuları makamında konuk etti.

Amatör Spor Haftası Erzincan'da gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile başladı. Amatör Spor Haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan ve Erzincan'daki milli sporcular, Vali Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgilerin verildiği ziyarette Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, sporculara başarılar diledi ve hediye takdim etti. - ERZİNCAN