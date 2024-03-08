Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kamu kurumlarının katılımı ile düzenlenen kadınlar voleybol müsabakasında Erzincan Emniyet Müdürlüğünün Polis Gücü takımı rakibini yenerek finale adını yazdırdı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün Polis Gücü kadın voleybol takımı Parlayan Yıldızlar takımını yenerek final maçına çıkmaya hak kazandı. Polis Gücü kadın voleybol takımını göstermiş olduğu üstün performans, özveri ve gayretten dolayı Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt tebrik etti. - ERZİNCAN