Erzincan'da ANALİG Hentbol Yarı Final Müsabakaları Sonuçlandı

Erzincan'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Hentbol Yarı Final müsabakaları sona erdi. 19 ilden 24 takım ve 480 sporcu katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımlar Aydın Kuşadası'nda düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Dereceye giren takımlara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür tarafından verildi.