Üye Girişi
Haberler

Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildikleri maçın ardından Türk futbolu adına üzüntüsünü dile getirdi.

- Ertuğrul Sağlam : "Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm"

ŞANLIURFA - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildikleri maçın ardından, "Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Trendyol 1. Ligi'n 4. haftasında Kocaelispor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok adil bir maç olmadı. Dolayısıyla işin teknik kısmı ile alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk futbolu adına üzgünüm. Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var. Bugün biz bir 3 puan kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrası ile alakalı birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz. Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Onun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Sağlam Kocaeli Güncel Futbol Spor

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3-4 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi MasterChef Kazandibi tarifi! En güzel Kazandibi tarifi! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi için malzemeler! 3-4 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı elektrik kesintisi 3-4 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Gemlik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 3-4 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konak, Karaburun, Kemalpaşa elektrik kesintisi 3 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 3-4 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Akhisar, Salihli elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3-4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Bağcılar, Silivri, Pendik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title