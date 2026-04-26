Ertan Torunoğulları: "Yönetim olarak bazı kararlar alacağız"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torunoğulları yaptığı açıklamada, "'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; 'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı