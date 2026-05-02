Ertan Torunoğulları: "Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, son haftalarda ligin en formda takımlarından birine karşı galip geldiklerini söyleyerek, "Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız"

Son haftalarda ligin en formda takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Torunoğulları, "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Giden gitmiş yapacak bir şey yok"

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Teknik Direktör Domenico Tedesco'yla ilgili de konuşan Torunoğulları, "Karşılamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımı değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı