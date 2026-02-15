Haberler

Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertlilerin forvet transferine dair gelen soruyu yanıtladı. Takımına güvendiğini belirten Torunoğulları, "Biz hocamıza, ekibine, futbolcu arkadaşlarımıza, takımımıza güveniyoruz. Attığımız gollerle de belli zaten." dedi.

  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, ara transfer döneminde forvet transferi gerçekleşmediğini açıkladı.
  • Ertan Torunoğulları, takımın attığı gollerle takıma olan güvenlerinin belli olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de zirve yarışını tam gaz sürdüren Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

FORVET TRANSFERİ SORUSUNA YANIT

Ertan Torunoğulları, ara transfer döneminde gerçekleşmeyen forvet transferiyle ilgili bir soruya cevap verdi. Muhabirin "Forvet transferini herkes merak ediyor. Ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Ertan Torunoğulları takımına güvenini dile getirdi.

''ATTIĞIMIZ GOLLERLE BELLİ''

Tüm takım ve teknik heyete inandıklarını belirten Torunoğulları, "Biz hocamıza, ekibine, futbolcu arkadaşlarımıza, takımımıza güveniyoruz. Attığımız gollerle de belli zaten." sözlerini sarf etti.

