Ersun Yanal: Henüz hazır bir takım değiliz

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni bir takım oluşturduklarını ve henüz hazır olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, " Türkiye'de Süper Lig ve Süper Lig'in altındaki bu grubun birbirine çok yaklaştığı bir sezon olacak. Üst grupta birçok takıma yakın bütçe ayrıldı bu ligde. Bu bütçeyle büyük ihtimalle rekabetin de ortaya çıkacağı güzel bir sezon olacak." dedi.

"Henüz hazır bir takım değiliz." ifadesini kullanan Yanal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"11 oyuncu takıma katıldı ve geçen seneden de 11 oyuncuyla devam ediyoruz. 3-4 hafta içinde takımı büyük ihtimalle oluşturmuş oluruz. Bunlar giderilebilecek problemler. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugün iki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı."