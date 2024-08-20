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Ersun Yanal: Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbulspor maçıyla ilgili, 'Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık' dedi.

- Ersun Yanal : "Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık"

DİYARBAKIR - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbulspor maçıyla ilgili, "Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, bir hedef için yola çıktıklarını, bu hedef için gidilecek yolun sonunda koşullar ne olursa olsun bu hedefe ulaşacaklarından ve bu hedefin sonunda istenilen sonucu alacaklarını söylemek istediğini belirtti.

Tam inanarak söylediği bir şey olduğunu vurgulayan Yanal, "Çünkü burada yapılan her şey şu anda olağanüstü bir çaba ile gerçekleşiyor. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksikler asla sonuçla ilgili değildir. Hiçbir zaman ne zemine, ne oyuncuya ne de alınan sonuçlara hiçbir şey bağlamadan bunu söylüyorum. Başarı, sancılı bir iştir. Özelikle yeniden ayağa kalkmaya çalışan, koşmaya çalışan bir takım için daha da sancılıdır. Mutlaka bunların karşılığını alacağız" dedi.

"İyi takımımız var, iyi oyuncularımız var" diyen Yanal, "İyi oyuncularımız da olacak. Bizde bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bugün tüm aksiliklerle başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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