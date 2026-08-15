Parlatan: Penaltı Talihsizdi, Daha İyi Çalışacağız

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, penaltının talihsiz bir karar olduğunu belirterek, "Daha iyi çalışacağız ve inşallah daha iyi skorlar alacağız" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Bugünkü maçı 2 devre halinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bence ilk devre ortada bir oyun, belki zaman zaman bizim üstünlüğümüz olan daha net pozisyonlara giren, bir tane topumuz direkten döndü ve aslında oyuna ortak ve belki biraz ağırlığımızı koymuştuk. Zaman zaman da hem top rakipteyken hem top bizdeyken kendi oyun anlayışımızı istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Maalesef ki ikinci devre bunu devam ettiremedik, sürdüremedik. Çaykur Rizespor daha fazla topla oynadı, bizi geriye itti. Aslında bu planımız dahilinde değildi ve biz de hem kazandığımız top sonrası hem top bizdeyken çok basit top kayıpları ve topu çok kolay bir şekilde rakibe teslim ettik. Daha çok savunma yapmak durumunda kaldık. Tam artık maç 0-0'a giderken her 2 takım da ne kadar da galip gelmek istese bir puana razı olacak bir durum ortaya çıktı. Maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı. Tabii ki üzgünüz. Hem ilk maçımız hem kendi seyirci önümüzde daha iyi psikoloji elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik ama eksiklerimiz de gördük bunun üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Kafamızı kaldıracağız. Daha iyi çalışacağız ve inşallah daha iyi skorlar alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı