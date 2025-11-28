Haberler

Erol Bulut: Hedefimiz Göztepe karşısında galip ayrılmak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe ile oynayacakları maçta galip gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Bulut, taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maça ilişkin, "Hedefimiz galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği değerlendirme toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor maçından 1 puan almanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Antalyaspor ile 6 maça çıktığını ve ideal ilk 11'i kurmaya çalıştığını söyleyen Bulut, takımın iyiye doğru gittiğini kaydetti.

Hücum anlamında da daha kreatif olmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, ilerleyen haftalarda daha iyi bir seviyeye geleceklerini ifade etti.

Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları Göztepe'nin zorlu bir ekip olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları söyledi:

"Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Hedefimiz galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz ve umduğumuz puanları alırız. Ayrıca taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Konyaspor deplasmanında bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Onlardan isteğimiz bu hafta sonu Göztepe karşısında stadı doldurmaları."

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title