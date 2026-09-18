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Ernest Poku: Takım içinde her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım

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BEŞİKTAŞLI Ernest Poku, “Eğer hocamız bana ilk 11'de şans verirse hazırım, eğer beni kenardan oyuna sokarsa o zaman da hazırım. Futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım için her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım” dedi.

BEŞİKTAŞLI Ernest Poku, "Eğer hocamız bana ilk 11'de şans verirse hazırım, eğer beni kenardan oyuna sokarsa o zaman da hazırım. Futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım için her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin kaptanı Ernest Poku basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da iyi işler yapacaklarına dair inançları olduğunu belirten Poku, "Kaliteli bir takımız. İnancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Gol attığım için çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün öncüsü olur. Umarım ligde de gol atarım" diye konuştu.

'KONTRATAKLARDA KALİTELİ BİR OYUNCUYUM'

Gol attığı için mutlu olduğunu dile getiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hocamız benden kendim olmamı, kendim gibi oynamamı istedi. Ben oyuna girdiğimde 3-1 öndeydik. 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur, ardından da 4'üncü golü ararsınız. Ben de kontrataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve kontra olduğu zaman giderim. Ben de bunu yaptım, hücuma gittim ve golü attım. Bunun için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

'TAKIM İÇİN HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜ VERMEYE HAZIRIM'

Takım için her zaman yüzde 100'ünü vermeye hazır olduğunu belirten Poku, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yüzde 100 hazır durumdayım. Eğer hocamız bana ilk 11'de şans verirse hazırım, eğer beni kenardan oyuna sokarsa o zaman da hazırım. Futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım için her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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