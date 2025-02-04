Ernest Muçi, Kırklarelispor'a Gol Atarak Sezon Gol Sayısını 6'ya Yükseltti

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Kırklarelispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmanın 62. dakikasında rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk sayısına ulaşan Muçi, bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkarttı.

Süper Lig'de Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'a 1'er gol atan Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde de Malmö ağlarını sarstı.

Mücadeleye 11'de başlayan Ernest Muçi, 73. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı. - İSTANBUL