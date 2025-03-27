İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Ernest Muçi, Galatasaray'a Karşı Tarih Yazmak İstiyor

Ernest Muçi, Galatasaray'a Karşı Tarih Yazmak İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, 29 Mart'ta Galatasaray ile oynanacak maçta gol atarak Mario Gomez'in ardından Süper Lig'de bir sezonda iki maçta da sarı-kırmızılılara gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu unvanını kazanmak istiyor.

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Mario Gomez'in ardından Süper Lig'de bir sezonda Galatasaray'a iki maçta da gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu olmak istiyor. Gomez, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılara karşı her iki müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Golcü futbolcularının formsuzluğu sonrası orta sahalarından daha fazla skor katkısı almaya başlayan siyah-beyazlılarda Arnavut futbolcu Ernest Muçi, sarı-kırmızılılar karşısında bir ilki yaşamak istiyor.

Mario Gomez'den sonra ilk peşinde

Sakatlığı sonrası form tutmaya başlayan Muçi, ligin ilk devresinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-1 kaybedilen mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti. 24 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi halinde Galatasaray ağlarını bir kez daha sarsarak Mario Gomez'in ardından Süper Lig'de bir sezonda sarı-kırmızılı takıma iki maçta da gol atan ilk futbolcu olmak istiyor.

Gomez, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda 1-0, iç sahada da 2-1 kazanılan maçlarda gol sevinci yaşamayı başarmıştı.

Ernest Muçi, bu sezon 21 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Muçi'nin, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.