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Ermenistan'dan Galler'e gol yağmuru! Çıkan sonuç en çok Türkiye'nin işine geldi

Ermenistan'dan Galler'e gol yağmuru! Çıkan sonuç en çok Türkiye'nin işine geldi

Spor Haberleri

Ermenistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında Galler'i 4-2 yendi. Ermenistan'ın tarihi zaferi sonrası, A Milli Takım grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galler ile Ermenistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ermeniler, 4 golle kazandı.

ERMENİSTAN'DAN FARKLI TARİFE

Ermenistan'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 75. dakikalarda Zelarayan, 30 ve 66. dakikalarda Mamedova kaydetti. Galler'in golleri ise 10. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Harry Wilson'dan geldi. Galler'de kırmızı kart gören Moore, 19 Haziran'da oynanacak Türkiye maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini aldı. Galler de ilk mağlubiyetini yaşarken, Türkiye maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haberler.com - Spor

Ermenistan Türkiye Galler Spor Haberler

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