Moe: Son 2 maç gerçek bir dram olacak

Kayserispor'un Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Erling Moe, takımın kötü performansını eleştirerek kalan iki maçın dramatik geçeceğini ancak başaracaklarına inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, sahasında Eyüspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı için tek kelime şunu söyleyebilirim, 'berbattık.' İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha öncede konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans üretemedik. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde oluşturduğu baskı ile daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu rakip sahada kullanmaya başladık. Şanslar bulduk ama şansları değerlendirme konusunda yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle bu son iki maçlık tam bir savaşa dönecek, bu dönemde daha çok skor ve gol üretmemiz gerekiyor. Son 2 maç gerçek bir dram olacak. Şehir için oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
