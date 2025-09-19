Haberler

Erling Haaland'dan tarihi başarı

Erling Haaland'dan tarihi başarı
Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49. maçında 50. golünü atarak turnuva tarihine geçti. Napoli'ye karşı sahneye çıkan Haaland, rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 50'ye yükseltti. Norveçli yıldız, sadece 49 maçta bu sayıya ulaşarak Devler Ligi tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını elde etti.

NAPOLİ AĞLARINI HAVALANDIRDI

EN HIZLI İSİM OLDU

