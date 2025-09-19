Erling Haaland'dan tarihi başarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Napoli'yi Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Haaland, Napoli karşısındaki golüyle tarihe geçti.

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49. maçta 50. golünü atarak turnuva tarihine geçti.

NAPOLİ AĞLARINI HAVALANDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı sahneye çıkan Erling Haaland, rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 50'ye yükseltti.

EN HIZLI İSİM OLDU

Norveçli yıldız, sadece 49 maçta bu sayıya ulaşarak Devler Ligi tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını elde etti.