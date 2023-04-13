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Erken şampiyonluğa erken kutlama! Samsunspor taraftarı sokaklara döküldü

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Takımlarının bu başarısına kayıtsız kalmayan ve büyük sevinç yaşayan Samsunlular kutlamalara başladı.

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü, taraftarlar kentte kutlama yaptı.

ERKEN GELEN ŞAMPİYONLUK

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Erken şampiyonluğa erken kutlama! Samsunspor taraftarı sokaklara döküldü

CADDELER DOLDU TAŞTI

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti. Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.

Erken şampiyonluğa erken kutlama! Samsunspor taraftarı sokaklara döküldü

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Samsunspor Spor Haberler

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