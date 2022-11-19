Erkeklerin elini sıkan Salah'tan kadın görevliye olay hareket! Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor

Mısır'ın Belçika'yı 2-1 yendiği hazırlık maçı sonrası Mohamed Salah kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelirken, erkeklerin elini sıkıp kadın görevlinin elini sıkmadı. Kadının şaşkınlığı yüzüne yansırken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.