Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı - Haberler

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Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı

Haberler.com - Spor
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına yönelik söylentilere son noktayı koydu. Hollandalı hoca yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu onunla planlıyoruz. Ronaldo satılık değil." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceğiz belli oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

"ONUNLA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ten Hag yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldıErik ten Hag

"RONALDO SATILIK DEĞİL"

Ronaldo'nun takımdan ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan Ten Hag, "Ayrılmak istiyor mu? Bana böyle bir şey söylemedi. Okudum ama dediğim gibi Ronaldo satılık değil. O planlarımızın bir parçası ve birlikte başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Haberler.com - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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